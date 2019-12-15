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أخبار العالم

قرار جديد من البحرين حول جهود مصر في ليبيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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نادر سمير
جددت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لمصر وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشددت البحرين على دعمها لمساعي مصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في ليبيا، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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