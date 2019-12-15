الأهلي يعجز في اختراق متاريس حرس الحدود الدفاعية بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود بالتعادل السلبي ، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



دخل الفريقان المباراة بحماسة وتبادلا الهجمات منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة إبراهيم نور الدين.



ويأمل الأهلي في التغلب على حرس الحدود في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط ليتخطى المقاولون العرب صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، حيث أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة.



ويسعى حرس الحدود الى تحقيق مفاجأة واقتناص ما يستطيع من النقاط أمام الأهلي، التعادل يعطيه نقطة ترفع رصيده الى 11 نقطة ويستقر بها في مركزه الثامن، والفوز يرفع من رصيد الى 13 نقطة ويصعد الى المركز الرابع منافسًا الزمالك.





سيطر الأهلي على مجريات اللقاء بعد مرور 5 دقائق من المباراة، وبالفعل كون هجمة مميزة ومنظمة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي، ومررها بالمقاس للمهاجم المغربي وليد ازارو، ولكن لم يترجمها ازارو بالهدف الأول للمارد الأحمر.



وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة، مرر قفشة كرة بينية مميزة لصالح محمود وحيد في الجبهة اليسرى الذي سددها بقوة ولكن تعلو مرمى حارس فريق حرس الحدود وتمر بسلام.



وحصل الأهلي على لمسة يد في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وتوجه قفشة الى تسديدها، وخدع الكل ومررها داخل منطقة جزاء حرس الحدود ولكن تمكن من إخراجها دفاع الحرس.



وسدد حسين الشحات لاعب الأهلي لكرة هي الأخطر في أول 15 دقيقة من عمر المباراة ولكن تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود.





وظهرت أنياب حرس الحدود، في أول محاولة لهم داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من نانا أنطوي مهاجم الحرس ولكن لم يختبر خلالها الشناوي حارس الأهلي بسبب ابتعادها عن الثلاث خشبات.



وسقط وليد أزارو بعد اندفاعة تجاه أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود، و احتسبها حكم المباراة خطأ ضد أزارو في الدقيقة 21 من عمر المباراة.



وسيطر حرس الحدود على خط هجوم الأهلي واستطاع ان يوقفه بشكل كامل، حيث ان الاهلي لم يستطيع أن يصل الى مرمى أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود طوال 10 دقائق متواصلة وبدت الكرة حائرة في الملعب.



وحاول الأهلي محاولات عديدة لاختراق دفاعات حرس الحدود، وتسجيل هدف التقدم، ولكن لم يتم هذا الأمر طوال الـ 45 دقيقة من شوط المباراة الاول، وحتى في الدقيقتين التي احتسبها حكم المباراة وقت بدل من ضائع.



وفي أحد محاولات الأهلي اصطدم وليد ازارو في آخر هجمة في شوط المباراة الأول بحارس مرمى حرس الحدود احمد السعدني، وسقط الحارس مصابًا وتلقى العلاج داخل الملعب وأنهى الحكم شوط المباراة الأول.



دخل الأهلي بالتشكيل التالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: رمضان صبحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو



بينما دخل الحدود لهذا التشكيل:

حراسة المرمى : أحمد محمود السعدني

خط الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني

خط الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"

خط الهجوم : نانا أنتوي – توني لوكاسا.

