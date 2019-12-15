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رياضة

عقب وصوله | يورجن كلوب يهين قطر ويسخر من ملاعب بطولة العالم للأندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من دولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لعام "2019".

وأكد يورجن كلوب أن لاعبي ليفربول سـ يحققون لقبا جديدا، مشيرا إلى قدرة اللاعبين على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

وأبدي كلوب، تأثيره بعدد المباريات المتلاحقة على ملاعب البطولة، خاصة في ظل سقوط الأمطار في الدوحة حتى تلك اللحظة.

وتابع يورجن كلوب في تصريحات صحفية، "أعتقد أنها تمطر في قطر وهذا يضر بأرض الملعب الذي سنلعب عليه"، معقبا "هذا التنظيم ساخرا بشكل فائق وكبيرا ".

وتساءل "كيف يمكن لارضية واحدة أن تتحمل كافة المباريات مع تساقط تلك الأمطار".

وتتعرض الدوحة لأمطار غزيرة على مطار الأسبوع الماضي، وأكد هيئة الأرصاد الجوية القطرية، أن تساقط الأمطار سيستمر في الأيام المقبلة.

وقد يتعرض الملعب المستضيف لبطولة كأس العالم للأندية لتأثر، خصوصا في ظل إقامة كافة المباريات عليه مع تساقط تلك الأمطار .

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة قوية بين فريق ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة ليفربول ومونتيري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت ويسعى ليفربول حامل لقب دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مونتيري، لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

على الجانب الآخر يطمح مونتيري، في مواصلة نتائجه المميزة بطرد ليفربول من البطولة، بعد فوزه على السد القطري، أمس، السبت، في الدور ربع النهائي..

ويشارك فريق ليفربول بتشكيل مكون من كل من :-

ليسون - فان دايك - فينالدوم- ميلنر - كيتا - روبرتو فيرمينو- ساديو ماني - محمد صلاح- جو جوميز- أدريان - جوردان هندرسون - تشامبرلين- لالانا- لونيرجان- شيردان شاكيري - بروستر، أندي روبرتسون- أوريجي، جونز- ترينت أرنولد، - ويليامز.

ويحق لفريق ليفربول استبدال اللاعبين الذين يعانون من مرض أو إصابة، قبل 24 ساعة من مواجهة مونتيري.

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