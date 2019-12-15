ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
AdvertisementS
ﻋﺎﺟﻞ
بعد تصدر الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت | فيديو
إمام مسجد قباء يكشف موقف أهل السنة والشيعة من زواج المتعة |فيديو
أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي
عمرو السولية لـ صدى البلد: استمرار انتصارات الأهلي أهم من تسجيلي أهداف
شاهد| هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري
رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية.. وندعم حفتر في حربه ضد الإرهاب
الدوري الإيطالي | روما يقلب تأخره إلى ثلاثية في شباك سبال على أرضه
منتخب مصر للاسكواش يهزم أمريكا 3-0 في كأس العالم
انتهاء مهلة تلقي تظلمات المحذوفين من بطاقات التموين
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
AdvertisementS
EN
الأحد 15 ديسمبر 2019 - 12 : 10 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
رياضة
عمرو السولية لـ صدى البلد: استمرار انتصارات الأهلي أهم من تسجيلي أهداف
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:49 م
Tweet
Advertisements
محمود المخبزي
Advertisements
Tweet
الكلمات المفتاحية
عمرو السولية
تسجيل أهداف
البطولة
الأهلي
استمرار انتصارات
أخبار الرياضة
موضوعات متعلقة
15 دقيقة | الأهلي يسيطر على حرس الحدود والعارضة تحرم آجاي من تسجيل الهدف الأول
العارضة تنقذ حرس الحدود من هدف مبكر للأهلي
30 دقيقة.. طوفان هجمات حمراء والأهلي يفشل في هز شباك حرس الحدود
الأهلي يعجز عن اختراق متاريس حرس الحدود الدفاعية بالشوط الأول
60 دقيقة.. فايلر يدفع بالحاوي لفك شفرة حرس الحدود وتسجيل هدف التقدم
كلاكيت تاني مرة .. العارضة تحرم الأهلي من تسجيل هدف في مرمى حرس الحدود
ترشيحاتنا
شاهد .. كهربا بصحبة صالح جمعة في الأهلي
فيديوجراف| رحيل الطفلين هنا وسيلم بسبب شاحن
فستان جريء .. دومنيك حورانى فى إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد
وظائف جديدة بالأزهر الشريف | الشروط والتفاصيل
صفقة سرية بين أردوغان والشيخة موزة .. تفاصيل
مفاجأة لمرضى السكر.. تناول ثمرة الموز يوميًا وشاهد ماذا يحدث بجسمك؟
AdvertisementS
AdvertisementS
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
صالح جمعة يرد على رحيله من الأهلي بعد واقعة إنستجرام | شاهد
مهزلة في لقاء سموحة وأسوان.. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده | شاهد
6 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري
شاهد .. كهربا بصحبة صالح جمعة في الأهلي
مفاجأة.. مدرب منتخب مصر مطلوب في الدوري المغربي
ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك ينافس على المركز الرابع
أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي
محاربة الفساد من أجل أفريقيا وكرة القدم.. عمرو فهمي يعلن شعار حملة ترشحه لرئاسة الـCAF
شاهد| هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري
الأهلي يفك شفرة حرس الحدود بـ هدف عمرو السولية ..فيديو
الأهلي يفوز على حرس الحدود 1-0 بصاروخية السولية.. فيديو
هل أسلم نجم ليفربول؟.. فينالدوم يثير تساؤلات قبل سفره إلى قطر.. شاهد
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020
الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي