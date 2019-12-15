شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

كشفت مرسيدس عن صورة تشويقية لموديل EQS الجديد، وهو النسخة الكهربائية بالكامل لـ S-Class، ويظهر الجسد الإنتاجي للسيارة لبروز المرايا الجانبية من تحت الغطاء على العكس من السيارة الاختبارية التي كانت بكاميرات.





كما تم التلميح أن تدشين السيارة سيكون في 2020 كموديل 2021، غالبا بعد أشهر محدودة من تدشين S-Class الجيل القادم.





ظهرت السيارة في صور وفيديوهات تجسسية في الماضي توضح الفارق في التصميم بينها وبين S-Class الجديدة، مثل اختلافات تصميم المصابيح الأمامية مع كون الشبك الأمامي أصغر في EQS.



