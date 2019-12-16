انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لدراسات الأزهر في الإسكندرية اليوم

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر للبنات بالإسكندرية، تحت عنوان "دعوة الإسلام لتحقيق الأخوة الإنسانية من أجل السلام المجتمعي".



ويعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهـر، والدكتور محمد حســـين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق محروس سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور بديعة على الطملاوي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نجوى عبد المحسن شتا وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتورة سعيدة محمد صبح وكيلة الكـلية لشئون التعليم والطلاب وأمين المؤتمر.



وتتضمن أهداف المؤتمر، التأكيد على قيم الأخوة الإنسانية، والمبادئ التي تقوم عليها، والتحديات التي تواجهها، ومعالجتها، وضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والشرائع السماوية، وإرساء ثقافة السلام العالمي، ورفض ثقافة الكراهية واعتقاد خطاب التطرف والتعصب والإقصاء والانعزال.



كما يهدف المؤتمر إلى بيان جهود الأزهر الشريف باعتباره الهيئة المنوط بها تحقيق السلام العالمي ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والسماحة، التي هي أساس رسالته، والتأكيد على خطاب التسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر ومواجهة التطرف الديني والأفكار التي تهدد السلم المجتمعي والمواطنة التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الإنسانية.



وينبه المؤتمر على المسئولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية والسلام العالمي بين الشرق والغرب، من خلال تفعيل دور المؤسسات الحقوقية المحلية والمنظمات الدولية الإنسانية، وكذا تفعيل دور المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية في غرس ثقافة الأخوة والسلام المجتمعي، وضرورة رصد الأفكار المتطرفة، والرؤى المتشددة التي تهدد السلم المجتمعي ومناقشتها ونقدها، وتبرئة الشرائع السماوية من عقيدة الإرهاب، وإقامة الدليل على دعوتها للسلام المجتمعي.