ريال مدريد يفلت من هزيمة أمام فالنسيا ويرفض هدية برشلونة لصدارة الليجا.. فيديو

انتهت احداث المباراة بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني.



جاء هدف فالنسيا فى الدقيقة 78 عن طريق كارلوس سولر باراغان بعد تلقيه عرضية رائعه من زميله داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك .



وأدرك فريق ريال مدريد هدف التعادل فى الوقت القاتل عن طريق كريم بنزيما من متابعه داخل منطقة الجزاء .



ورفض ريال مدريد هدية صدارة الدوري الاسباني بعدما وقع برشلونة فى فخ التعادل امام ريال سوسييداد بهدفين لكل منهما.



وبهذه النتيجة برتفع رصيد ريال مدريد فى المركز الثاني بـ35 نقطة متساويا مع برشلونة المتصدر بفارق الاهداف، بينما جاء فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة.