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رياضة

سيد عبد الحفيظ : الأهلي يسعى لإتمام صفقة ثانية.. ونحترم لاعبينا والجميع.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عن الصفقات الجديدة للفريق، ومن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "حددنا صفقتين ونجحنا في إتمام الصفقة الأولى وهي صفقة كهربا وأثق في قدراته، والآن نعمل على الصفقة الثانية".

ورفض عبد الحفيظ إعطاء أي معلومات عن الصفقة الجديدة سواء ذكر اسم اللاعب أو مركزه.

وعن الراحلين من الأهلي، قال عبد الحفيظ: "حتى الآن لم يحدد الجهاز الفني أسماء الراحلين، ولقطع الشك في اليقين فنحن لا نُعطي أي أهمية لما يُقال عن دخول أحد في مفاوضات مع لاعب من فريقنا، نحن نحترم لاعبينا ونُقدر ونحترم الجميع، وفي النهاية الخروج من الحسابات الفنية لا يُغير من الاحترام المتبادل بيننا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس نحن من يرحل أحد لاعبينا دون رغبتنا. نحن نحترم اللاعبين وملتزمون ماديا مع الجميع. نعطي المستحقات في موعدها ولا ننتظر شكوى أي أحد لفعل ذلك، لا نُغير العقود بعد توقيع اللاعبين دون علمهم. الأهلي ليس كذلك".
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