أخبار التوك شو.. أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي.. البرلمان الليبي: تركيا تزود جماعات الإرهاب في طرابلس بالسلاح والمدرعات

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





أحمد موسى: الفترة القادمة ستشهد صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز

قال الإعلامى أحمد موسى، إن القادم سيكون صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز.



وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل".



أحمد موسى: 8 آلاف شاب يشاركون في منتدى شباب العالم

قال الإعلامى أحمد موسى، إن السنوات القادمة ستشهد مؤتمرا بحضور أضخم يتجاوز 15 ألف شاب.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل"

أكدت الفنانة هناء الشوربجي، زوجة الفنان الراحل حسن عفيفي، مصمم استعراضات فرقة رضا، أن زوجها كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا.أكد الفنان الكبير حسن يوسف، أن قضية "خلع الحجاب أو ارتدائه" تثار دائمًا لإشغال المجتمع عن القضايا الرئيسية والمهمة، مؤكدًا أنه تصرف شخصي بحت، وأن ما تردد بشأن زوجته الفنانة شمس البارودي عن خلعها للحجاب هو شائعة موسمية تثار كل رمضان.قدم الفنان محمد زينهم مدير فرقة رضا التعازي للفن المصري بصفة عامة وفرقة رضا بصفة خاصة في وفاة أحد أعمدة فرقة رضا وهو الفنان حسن عفيفي مؤكدا أنه كان بمثابة أب حقيقي يحمل على عاتقه الفن .قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الأتفاقية الأمنية العسكرية بين فايز السراج وتركيا كانت وراء الإسراع بالعمليات العسكرية الأخيرة، نظرا لما تقدمه تركيا من دعم عسكري للجماعات الإرهابية في طرابلس.قال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن أكثر من 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن المادة الموجودة في الطفايات أصبحت غير صالحة.قال الدكتور ياسين البهلولى، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، إن الإعلام الغربى يصدر للدول العربية مشاكل داخلية ولابد من التصدى لهذا الأمر.