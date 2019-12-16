أخبار التوك شو.. أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي.. البرلمان الليبي: تركيا تزود جماعات الإرهاب في طرابلس بالسلاح والمدرعات

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
كان أبا حنونا | أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي | فيديو
أكدت الفنانة هناء الشوربجي، زوجة الفنان الراحل حسن عفيفي، مصمم استعراضات فرقة رضا، أن زوجها كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا.
رفضت برامج بملايين الجنيهات.. حسن يوسف يرد على شائعة خلع زوجته الحجاب ..فيديو
أكد الفنان الكبير حسن يوسف، أن قضية "خلع الحجاب أو ارتدائه" تثار دائمًا لإشغال المجتمع عن القضايا الرئيسية والمهمة، مؤكدًا أنه تصرف شخصي بحت، وأن ما تردد بشأن زوجته الفنانة شمس البارودي عن خلعها للحجاب هو شائعة موسمية تثار كل رمضان.
أول تعليق من مدير فرقة رضا بعد رحيل الفنان حسن عفيفي..فيديو
قدم الفنان محمد زينهم مدير فرقة رضا التعازي للفن المصري بصفة عامة وفرقة رضا بصفة خاصة في وفاة أحد أعمدة فرقة رضا وهو الفنان حسن عفيفي مؤكدا أنه كان بمثابة أب حقيقي يحمل على عاتقه الفن .
رئيس البرلمان الليبي: تركيا تزود جماعات الإرهاب في طرابلس بالسلاح والمدرعات
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الأتفاقية الأمنية العسكرية بين فايز السراج وتركيا كانت وراء الإسراع بالعمليات العسكرية الأخيرة، نظرا لما تقدمه تركيا من دعم عسكري للجماعات الإرهابية في طرابلس.
منها المطارات والسكة الحديد.. فرج عامر: 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية
قال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن أكثر من 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن المادة الموجودة في الطفايات أصبحت غير صالحة.
ياسين البهلولي: تركيا هي الدولة الأكبر في إقامة علاقات مع إسرائيل
قال الدكتور ياسين البهلولى، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، إن الإعلام الغربى يصدر للدول العربية مشاكل داخلية ولابد من التصدى لهذا الأمر.
أحمد موسى: الفترة القادمة ستشهد صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز
قال الإعلامى أحمد موسى، إن القادم سيكون صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز.
وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل".
أحمد موسى: 8 آلاف شاب يشاركون في منتدى شباب العالم
قال الإعلامى أحمد موسى، إن السنوات القادمة ستشهد مؤتمرا بحضور أضخم يتجاوز 15 ألف شاب.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل"
كان أبا حنونا | أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي | فيديو
أكدت الفنانة هناء الشوربجي، زوجة الفنان الراحل حسن عفيفي، مصمم استعراضات فرقة رضا، أن زوجها كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا.
رفضت برامج بملايين الجنيهات.. حسن يوسف يرد على شائعة خلع زوجته الحجاب ..فيديو
أكد الفنان الكبير حسن يوسف، أن قضية "خلع الحجاب أو ارتدائه" تثار دائمًا لإشغال المجتمع عن القضايا الرئيسية والمهمة، مؤكدًا أنه تصرف شخصي بحت، وأن ما تردد بشأن زوجته الفنانة شمس البارودي عن خلعها للحجاب هو شائعة موسمية تثار كل رمضان.
أول تعليق من مدير فرقة رضا بعد رحيل الفنان حسن عفيفي..فيديو
قدم الفنان محمد زينهم مدير فرقة رضا التعازي للفن المصري بصفة عامة وفرقة رضا بصفة خاصة في وفاة أحد أعمدة فرقة رضا وهو الفنان حسن عفيفي مؤكدا أنه كان بمثابة أب حقيقي يحمل على عاتقه الفن .
رئيس البرلمان الليبي: تركيا تزود جماعات الإرهاب في طرابلس بالسلاح والمدرعات
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الأتفاقية الأمنية العسكرية بين فايز السراج وتركيا كانت وراء الإسراع بالعمليات العسكرية الأخيرة، نظرا لما تقدمه تركيا من دعم عسكري للجماعات الإرهابية في طرابلس.
منها المطارات والسكة الحديد.. فرج عامر: 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية
قال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن أكثر من 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن المادة الموجودة في الطفايات أصبحت غير صالحة.
ياسين البهلولي: تركيا هي الدولة الأكبر في إقامة علاقات مع إسرائيل
قال الدكتور ياسين البهلولى، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، إن الإعلام الغربى يصدر للدول العربية مشاكل داخلية ولابد من التصدى لهذا الأمر.
أحمد موسى: الفترة القادمة ستشهد صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز
قال الإعلامى أحمد موسى، إن القادم سيكون صراعًا وحروبًا على المياه والطاقة والغاز.
وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل".
أحمد موسى: 8 آلاف شاب يشاركون في منتدى شباب العالم
قال الإعلامى أحمد موسى، إن السنوات القادمة ستشهد مؤتمرا بحضور أضخم يتجاوز 15 ألف شاب.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "شباب العالم لديهم رغبة قوية فى المشاركة بمنتدى شباب العالم لما يرونه من تفاعل"