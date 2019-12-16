أستاذ جامعي يوقع الغشاشين بمكيدة خطيرة

كحال أي اختبار يتم إجرائه في الجامعات أو المدارس هناك من يستعد بالمذاكرة وآخرون ينصب استعدادهم على اختيار طريقة الغش المناسبة والأحدث حتى لا ينكشف أمره، ومن أجل ذلك قرر أستاذ جامعي أن يقضي على الغش والإمساك بالطلاب الغشاشين بخطة شيطانية.



كان الطلاب يعتقدون أن أستاذهم لا يدري بطرق الغش الحديثة، فقد ظهر مؤخرًا بعض المواقع التي توفر للطلاب إجابات نموذجية على أسئلة الامتحانات والواجبات المدرسية، ولكن الأستاذ أعد لطلابه مفاجئة صادمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



أوضح أحد الطلاب في الصف الهندسي الذي خضع للامتحان، قائلًا:" بدأ الامتحان وبدأ بعض الطلاب بمغادرة قاعة الامتحانات والذهاب إلى الحمام للبحث عن إجابات الأسئلة الموجودة في ورقة الامتحان، من خلال الدخول إلى موقع يقدم الإجابات على الأسئلة".



وأكمل الطالب:" قام الأستاذ بإضافة سؤال صعب لم يتم تدريسه في الصف، وكان السؤال مكون من جزأين أحدهم سهل والآخر كان شديد الصعوبة لذلك قرر الطلاب أن يتركوا هذا السؤال خاصًة أن درجاته قليلة"، ولكن الطلاب الذين اعتمدوا على الموقع أجابوا عليه.



كان هنا الفخ فقد قام الأستاذ قبل شهر بعمل حساب على الموقع الذي يقدم إجابات للطلاب ووضع نفس السؤال الصعب، ووضع له إجابة تبدو منطقية وصحيحة لمن يراها، ولكن الإجابة كانت خاطئة، ليقع الطلاب الذين قاموا بغش إجابة هذا السؤال من الموقع في الفخ.



فبعد أن انتهى الامتحان وقام الأستاذ بتصحيح الامتحان، أرسل إيميل إلى طلابه الـ99 يشرح فيه الخطة التي وضعها، والتي أنتهت بإمساكه 14 طالب قام بالغش، مما أضطر إلى رفدهم من الجامعة لخيانتهم الشرف الجامعي.

