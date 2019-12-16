غيابات بالجملة في موقعة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام طلائع الجيش بملعب السويس فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



وتعد مباراة طلائع الجيش واحدة من أقوى المباريات فى الدوري المصري فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين .



ويفقد الزمالك العديد من اللاعبين المهمين خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، المقرر إقامتها اليوم بسبب الإصابات المختلفة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا صانع الألعاب وكذلك الحال بالنسبة لأحمد سيد زيزو نجم وسط الفريق، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر الأساسى وحازم إمام الظهير الأيمن، ومحمود الونش المدافع بالإضافة إلى الغياب المستمر بالنسبة للمهاجم المغربي خالد بوطيب.



وضمت قائمة الزمالك التى ستخوض مباراة اليوم كلا من: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - امام عاشور و يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - ومصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.



وفى المقابل ، يفقد طلائع الجيش عدد كبير من أبرز لاعبيه أيضا وعلى رأسهم عمرو جمال مهاجم الأهلى السابق، ومحمد رزق والسنغالى تالا نداى أحد نجوم الفريق.



وضمت قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك اليوم بالدوري كلا من : " محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد شحاتة وعاصم صلاح وأحمد علاء وعلى الفيل وخالد سطوحى ومحمد سمير ومحمد أبو المجد بوشا ومحمد ناصف و فرانك ستيفن وعمرو السيسي ومهند لاشين ومحمود شحاته ومحمود سامي وأحمد داودا وأحمد سمير وكريم طارق و ناصر منسي وحسام باولو.

