ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين أمام الحدود

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقيقة 81 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء الجونة

برنامج استشفائي للاعبي الأهلي وجلسة خاصة لـ فايلر معهم

بينكيل يقود مرانا استشفائيا للاعبي الأهلي

تدريبات بدنية إضافية للشناوي ومروان بعد نهاية مران الأهلي

ياسر إبراهيم يخضع لفحص طبي بـ الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة

ترشيحاتنا

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

بعد شائعة خلعها الحجاب.. القصة الكاملة لـ شمس البارودي من النجومية إلى إعتزال الفن

مرتضى منصور تعليقا على حكم مباراة الزمالك والجيش: مش بطيق جهاد جريشة

بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل

رضا عبد العال: اللي خايف يلاعب الأهلي يروح.. فيديو

بعد خروجهما من السجن ..أحدث ظهور لـ مني فاروق وشيما الحاج .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد