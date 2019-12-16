مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين أمام الحدود

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.





ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.



