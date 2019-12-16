حارس الزمالك يظهر فى المركز الطبى لابنة أصالة | صور

تواجد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المركز الطبي الخاص بالدكتورة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الذي يقع بمنطقة التجمع الخامس، للخضوع لجلسات استشفاء.



ونشر أبوجبل صور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثناء تواجده بالمركز وخضوعه للعمليات الاستشفائية في حضور شام التي كانت تشرف عليها.



الجدير بالذكر أن أبو جبل لا يشارك مع الزمالك بشكل أساسي في ظل اعتماد الأجهزة الفنية على محمد عواد الذي تم التعاقد معه مطلع الموسم الجاري قادمًا من الإسماعيلي.



ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بملعب الجيش بالسويس.



