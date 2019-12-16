ممثل الرئيس القبرصي: الشراكة مع مصر أفضل شيء حدث

أكد فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي القبرصي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين،عمق العلاقات المصرية القبرصية على المستوى التاريخي والاستراتيجي،لافتا إلى أن المبادرة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان كانت صعبة في البداية لكن بعد مرور سنوات أيقنوا أن هذه الشراكة هي أفضل شئ حدث، خاصةً بعد إنجاز العديد من الملفات سواء في الطاقة أو المهاجرين أو الصحة.



وأضاف فوتيو خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد على قناة الحياة، خلال تغطية منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ، أنه يبحث مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،العديد من الموضوعات والقضايا بشكل مستمر، حيث إن هناك تعاونا متواصل منذ 3 سنوات تحديدًا في ملف المهاجرين، مشددًا على أن بلاده تشجع المبادرات بين الشعوب لأنه يجب معرفة التاريخ والحضارة والثقافة بين مصر وقبرص.



وأكد المفوض الرئاسي القبرصي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، أن المبادرة الثلاثية ستنظم مجموعة من شباب الدول الثلاث لزيارة قبرص ومصر واليونان لمدة 10 أيام لمعرفة الثقافات والحضارات في هذه الدول، وهو ما سيساهم في ترسيخ الرؤى ومعرفة الأفكار بشأن التقارب بين الدول الثلاث.



وأوضح فوتيو أن هناك مشكلات عديدة بحاجة إلى أفكار لحلها من بينها التغيرات المناخية في منطقتنا، حيث يقول العلماء إنه في عام 2040 ستزيد درجة حرارة الأرض درجتين عن العادي وهي مشكلة كبيرة، وتم مناقشة هذا الأمر في جلسة منتدى الشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت إلى أن رئيس قبرص شهد منتدى شباب العالم العام الماضي، وفي الدورة الحالية هو يمثل دولته في المنتدى، واصفًا العلاقة بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بأنها جيدة للغاية وأصدقاء ويبذلون قصارى جهدهم لأجل بلديهما.