3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب



-حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية.



-ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا.



-نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم.وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة كالتالي: