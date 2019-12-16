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أخبار البلد

3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة كالتالي: 

-حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية. 

-ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا. 

-نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب.
3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب
3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب
3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب
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