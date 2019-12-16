3 رسائل من الرئيس السيسي في جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى الشباب

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة كالتالي:
-حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية.
-ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا.
-نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة كالتالي:
-حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية.
-ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا.
-نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب.