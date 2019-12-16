الإقليم ملتهب.. عبد المنعم سعيد: ملف المياه أمن استراتيجي ومصر مهتمة بتأمين حدودها.. فيديو

قال الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن التحديات التي تواجه مصر في الإقليم هي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا وسوريا واليمن.



وأضاف عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" نحن في حاجة إلى استقرار وسلام في الإقليم وهذا ما تسعى مصر إلى تنفيذه وفق خطة إستراتيجية من أكتوبر 1973".



وتابع عبد المنعم سعيد:" مصر مهتمة بأمن حدودها المباشرة وملف المياه من ضمن أولويات مصر وهي أمن إستراتيجي لنا".



وأكمل عبد المنعم سعيد:" من مصلحة مصر تهدئة الأوضاع والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم، والإقليم ملتهب حتى الآن".



وأضاف عبد المنعم سعيد:" لن ينتهي الإرهاب والعناصر الإرهابية في المستقبل القريب ونحن حققنا تقدما في حالة الإستقرار والأمن الداخلي، ولكن حالة الأمن والاستقرار الإقليمي ليس بيد مصر فقط".

