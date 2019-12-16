قتلها الإندومي | التصريح بدفن جثة طفلة بـ سوهاج تناولت وجبة فاسدة

صرحت النيابة العامة بمركز طما بسوهاج بدفن جثة طفلة توفيت عقب تناولها "إندومي" بمنزلها بمحافظة أسيوط، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.



وقال بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج اليوم،أن اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من مركز شرطة طما يفيد بورود اشارة من مستشفي طما بوصول "كاترين.ا.ح.ج" 15 عاما لا تعمل وتقيم بناحية دائرة مركز صدفا أسيوط مصابة باضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم وتوفيت عقب وصولها "إدعاء تناول طعام فاسد".



والفحص وسؤال والدها "أكرم.ح.ج" 50 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر شعور المذكورة بحالة إعياء عقب تناولها وجبة طعام "مكرونة سريعة التحضير" باسم منتج غذائي شهير بالمنزل مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.