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أخبار البلد

وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير اخبار الحوادث الاسبق محمود صلاح، عن عمر ناهز 69 عامًا.

وشيعت جنازة الراحل عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بحضور زملائه وأسرته.

وتوفي اليوم الكاتب الصحفي محمود صلاح وهو من مؤسسي أخبار الحوادث التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، بعد صراع مع المرض.

وتقدم عدد كبير من الكتاب والصحفيين بالعزاء في الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة .

ونعى الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، الراحل قائلا: كان من أشهر صحفيين الحوادث في مصر، وتعلم على يديه أجيال كثيرة، وكانت له كتاباته الإنساية عن قضايا القتل والأحوال الشخصية، ورحيله خسارة كبيرة للمهنة.

من جانب آخر قام عددا من الزملاء بتدشين صفحة باسمه على الفيسبوك حملت عنوان "ملك صحافة الحوادث الصحفى محمود صلاح"، بهدف نشر أعماله ومقالاته الصحفية.


يذكر أن الراحل أجرى العديد من الحوارات الصحفية بالإضافة الى العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأباطرة الإجرام في مصر مثل الخُط وعزت حنفي وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الحادث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها وكون لنفسه جمهورا خاصا.
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وهو أول من فكر فى إصدار صفحة حوادث متخصصة، تحمس لها إبراهيم سعده، في أول أسابيع لرئاسته لأخبار اليوم، واطلق عليها أخبار الحوادث وكانت تجربة إصدار جريدة "أخبار الحوادث" الإنجاز الأهم فى حياته الصحفية، بعد أن كان مسؤولا عن صفحة الحوادث فى الجريدة .

ومن أبرز ملفاته شارك فى حملة مطاردة تجار المخدرات.. وتعرض للموت وإطلاق الرصاص أكثر من مرة.. وتلقي تهديدات بقتلى وخطف كما سافر لتغطية أحداث آخر سنة فى الحرب الأهلية اللبنانية.
وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث
وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث
وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث
وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث
وداعا محمود صلاح.. ملك صحافة الحوادث
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