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اقتصاد

الجزايرلي: تطوير 100 شركة غذائية صغيرة ومتوسطة ونتطلع إلى المزيد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:16 م
الجزايرلي
الجزايرلي
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ولاء عبد الكريم
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لقاءً بمناسبة انتهاء الدورة الرابعة من فعاليات برنامج "إزدهار" الخاص بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة والجهاز التنفيذي للغرفة والأستاذة دينا عباس أخصائي المشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركات اعضاء الغرفة المشاركة في البرنامج".

واستهل الجزايرلي كلمته بالترحيب بالحاضرين وبتهنئة الشركات التي أتمت الدورة الرابعة مشيدا بكافة النتائج التي حققها البرنامج حتي تاريخه ومشيرا إلى ايمان الغرفة الكامل بأهمية تعزيز وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد الجزايرلي ان تنمية قدرات الشباب من خلال التدريب والدعم ووضعهم في موقع المسئولية من اهم دعائم النجاح، واستطرد بالإشارة إلى أهمية العمل علي تطبيق اساسيات سلامة الغذاء موضحًا أن الغرفة تسعي جاهدة الي رفع الوعي وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمعايير ومتطلبات سلامة الغذاء علي مستوي القطاع، ولفت النظر إلى أن مواكبة الشركات لهذه المعايير سيعد امرا حتميا للنفاذ الي الاسواق داخليا وخارجيا.

تضمنت فعاليات اللقاء أيضا عقد لقاءات ثنائية للشركات المشاركة مع عدد من مقدمي خدمات التسويق الإلكتروني وفتح الأسواق والتوظيف.
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