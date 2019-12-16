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رياضة

فرزيانا تمثل وزارة الشباب في منصة حاضنة الأعمال بمنتدى شرم الشيخ

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منصة حاضنة الأعمالWYF LABS ، وهي هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

وخلال جولته تفقد وزير الشباب والرياضة مبادرة حرفتك مشروعك "فرزيانا" التي تمثل وزارة الشباب، وتعد احد المشروعات الناشئة نتاج تدريبات ريادة الأعمال من وزارة الشباب وتعمل في تسويق المنتجات اليدوية من خلال موقع اليكترونى وموبايل ابلكيشن.

وقد سبق وان مثلت الشركة الناشئة الوزارة في مؤتمر الإقليمي لبرنامج القيادات الشابة المقام بالأردن 2019 وحصدت المركز الاول، ويمثل المشروع الناشئ فريزيانا كلًا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات في حاضنة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم.

هذا وقد اثار هذا المشروع إعجاب العديد من شباب العالم اللذين اقبلوا على شراء المنتجات الحرفية التراثية من الشباب المصري

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة فرزيانا ضمن مبادرات برنامج"إيدك معانا" الذى اقيم فى الفترة من 21 الى 24 يوليو بمركز التعليم المدنى بالقاهرة، وهو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، وهو برنامج تأهيلي لاحتضان ودعم الجهود التطوعية للشباب أصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطوير، وتحسين المجتمع، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج عدد 1100 مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر.
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