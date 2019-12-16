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رياضة

طارق يحيى عن التفويت للزمالك: عيب أنا راجل فلاح

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:25 م
طارق يحيي وكارتيرون
طارق يحيي وكارتيرون
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محمد رشاد
أكد طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن الحديث عن التفويت للزمالك بالفوز في المباريات التي يتولى خلالها الأندية المنافسة، يعد غير مقبول.

وأشار طارق يحيى في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن النجاح الذي يحققه خلال مشواره التدريبي يجب أن يزيد من فرحة جماهير الزمالك به كونه أحد أبناء النادي.

وقال المدير الفني للجيش: "من تحدثوا عن أنني قمت بإراحة سبعة لاعبين أمام الزمالك أقول لهم -عيب أنا راجل فلاح- وأعرف أصول المهنة التي أعمل بها".

وأكمل: "لدي أربعة لاعبين يعانون من إصابات قبل أن أتولى مهمة الجيش من الأساس، ثم أصيب ثلاثي آخر منذ عدة أيام".

وأضاف: "أعرف أن الزمالك يفضل الهجوم من على أطراف الملعب، لذلك قمت بإغلاقها، وكذلك أغلقت العمق تمامًا، ما كنت أخشاه هو الأخطاء التي نقع فيها".

وأوضح: "أعتذر لجماهير الزمالك، أعرف إحساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".

واختتم: "إذا كان هذا الفوز نجاح لي فإن جماهير الزمالك عليها أن تسعد به لأنني من أبناء النادي، ولكن الحديث عن التفويت بهذه الطريقة سيجعلني أترك التدريب تمامًا".

ونجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب الزمالك بثلاثة أهداف لاثنين، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
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