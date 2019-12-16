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توك شو

هاني عازر: منتدى شباب العالم يعطي ثقة للشباب ويزيل عقدة الأجنبي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:53 م
قسم التوك شو
أكد المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار العلماء، أنه لم يلتفت إلى كلام المعرقلين في حياته، متابعا: "لم أكن أهدر طاقتي وتفكيري فيما يفعله أو يقوله المحبطون".

وأضاف "هانى عازر" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" ، أنه كان يبذل مجهوده في العمل فقط والسعي إلى النجاح، بدلا من التفكير في رد الإساءة للآخرين.

وأشار خبير الأنفاق العالمي، إلى أنه غاب عن مصر فترة طويلة استمرت لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2000 وحتى عام 2011، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من شجعه على المجيء إلى مصر، متابعا: "مقابلتي معه أكدت أنه يريد أن يأتي بجميع المصريين حتى يبنوا مصر معه، وهذا ما دفعني إلى العودة إلى مصر".
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