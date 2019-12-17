ريمونتادا لاتسيو تصعق كالياري بهدفين في الدوري الإيطالي

اقتنص فريق لاتسيو، فوزا مثيرا من ملعب مضيفه كالياري 2- 1، مساء الاثنين، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم كالياري بهدف عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة الثامنة.



ولكن لاتسيو صنع عودة مبهرة "ريمونتادا" حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة لويس البرتو قبل أن يتقمص فيليبي كايسيدو دور البطولة ويخطف هدف الفوز القاتل قبل صافرة النهاية.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس وإنتر ميلان وتوقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.



وقبل المباراة تدخلت الشرطة لفض مواجهات اندلعت بين جماهير كالياري وجماهير لاتسيو.

واستدعى مواطنون من كالياري رجال الشرطة بعد حدوث مشاجرة بين حوالي خمسين مشجعا في الشارع بالقرب من ملعب ساردينا ارينا.



ووفقا لتقارير صحفية فإن أحد المصابين في حالة خطيرة.