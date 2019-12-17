بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للمطربة الأمريكية جينيفر جراوت، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، بعد انتشار مقطع فيديو قصير لها وهي تتلو آية الكرسي الكريمة، بصوت أبهر الكثيرين.





وظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما وأن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير.





وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما "قمر"، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.





وكانت جينيفر جراوت، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي؛ على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" وأطربت الجميع بصوتها الملائكي.



