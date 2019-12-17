ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
جينيفر جراوت
جينيفر جراوت
Advertisements
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للمطربة الأمريكية جينيفر جراوت، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، بعد انتشار مقطع فيديو قصير لها وهي تتلو آية الكرسي الكريمة، بصوت أبهر الكثيرين. 

وظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما وأن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير. 

وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما "قمر"، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي. 

وكانت جينيفر جراوت، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي؛ على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" وأطربت الجميع بصوتها الملائكي. 

جينيفر جراوت، تؤدي الأغاني العربية بطلاقة، على الرغم من عدم إجادتها اللغة نفسها، وأبهرت الكثير بصوتها، لاسيما الفنانة نجوى كرم عضو لجنة تحكيم "آراب جوت تالنت".
بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب
بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب
بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب
بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

خلع الحجاب عرض مستمر.. مطربة طيور الجنة الأحدث.. صابرين تفاجئ الجمهور.. وشهيرة تثير الجدل

بعد خلع الحجاب | قرار آخر مفاجئ من أمينة كرم مطربة طيور الجنة

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي.. فيديو

بعد شائعة خلعها الحجاب.. القصة الكاملة لـ شمس البارودي من النجومية إلى إعتزال الفن

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

ترشيحاتنا

بديل الصابون | 4 مكونات غير متوقعة لتنظيف المنزل

الدوري المصري.. طلائع الجيش يصدم الزمالك ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام

بنطلون بيجامة.. بسمة بوسيل تصدم متابعيها بإطلالة غير متوقعة

تعليق كلوب مدرب ليفربول على مواجهة أتلتيكو مدريد في دور الـ16 لدوري الأبطال

بعد خسارته المتعددة | تصريح صادم من هاني رمزي عن نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها