بولندي مشارك في منتدى شباب العالم: السياحة جزء كبير من الاقتصاد المصري.. فيديو

قال الشاب فويتاك كيخو الذى يدرس الطب فى بولندا وهو أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إنه يعلم أن السياحة تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري، والدولة المصرية تستغل ذلك جيدًا.



وأضاف فويتاك الذى يمتهن الغوص، أن الكثيرين من البولنديين يسافرون إلى مصر، مشيرا إلى أنه زار شرم الشيخ وسفاجا والقاهرة، حيث الحضارة العظيمة لمصر التي تتضح من تلك المعالم، الأمر الذي يجعلها وجهة سياحية مميزة.



وتحدث فويتاك عن زيارته لمصر من قبل 4 مرات بسبب عشقه الشديد للغوص، وعن منتدى شباب العالم شرم الشيخ، أوضح أن هذه هى مشاركته الأولى به.



وأشاد طالب الطب البولندى بالمؤتمر الذى يختلف مع تخصص دراسته، مستشهدًا بتنظيمه العالمي، والفعاليات المثمرة بين شباب العالم، من خلال عرض وجهات النظر المختلفة، بالإضافة لحضور شركات مختصة بتلك المجالات.



وأكد سعادته للتواجد بهذا المكان لتبادل الثقافات والخبرات المختلفة، وهو الأمر الذي سيجعله يدعو أصدقائه لزيارة مصر فى المستقبل والاستمتاع بنفس التجربة.