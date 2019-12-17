نازلين يتغلبوا.. صلاح عبد الله يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

علق الفنان صلاح عبد الله علي هزيمة الزمالك 2-3 أمام طلائع الجيش في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على تويتر "‏نازلين يتغلبوا، أنا أزعل ليه؟!".



ولقيت تغريدة صلاح عبد الله ردود واسعة من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم بين "‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ال حصل يا عم صلاح مين غلبكوا تاني" و "‏‎معلش يا عم صلاح" و "‏‎وربنا ما بيصعب عليا غيرك يا عمو صلاح معلش بقا".



وسقط نادي الزمالك في هزيمة مفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السويس فى الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتجمد رصيد الزمالك في المركز الرابع بـ13 نقطة في جدول ترتيب فرق الدوري المصري وبعتلي الأهلي صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الزمالك.