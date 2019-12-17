زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة عبر حسابها على تويتر، رصدت تعليقات السوشيال ميديا على ظهورها النادر مع زوجها، الذي لفت الأنظار بوسامته.



وجاءت تعليقات السوشيال ميديا على صورة إنجي وجدان، مع زوجها: "دا جوزها قمر"، وردت إنجي قائلة: "هموت من الضحك يا جماعة. طب زعلانة ليه أنه قمررر".



وكانت، إنجي وجدان، احتفلت بعيد زواجها السابع من خلال نشر مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " أثناء عقد قرانها .



وعلقت إنجي علي الصور : "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.