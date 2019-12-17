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عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 .. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 17- 12 – 2019.
جاءت على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ، 568 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 663 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 758 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5307 جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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