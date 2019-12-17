موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام إنبي فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بملعب الجيش الثالث بالسويس .



ويحتل المصري المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الـ 13.



وفى السابعة والنصف مساء يلتقي بيراميدز مع الجونة فى الجولة الثامنة أيضا بملعب الدفاع الجوى فى مباراة ستكون غاية فى القوة والإثارة نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها الفريقان .



ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الأخير بـ 4 نقاط.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراتين عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت .