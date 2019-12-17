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حوادث

بحبوب حفظ الغلال.. انتحار شاب في الإسكندرية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:00 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أحمد عبد العزيز
أقدم شاب على الانتحار بتناول إحدى حبوب حفظ الغلال، أثناء تواجده داخل منزل عمه شرقي الإسكندرية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل إخطارا من المستشفى الأميري الجامعي يفيد بوصول المدعو "أحمد. ج"، 20 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، مصابا بتسمم إثر تناوله حبوب حفظ الغلال، وتوفى.

وبسؤال والده، قال إن نجله كان يعاني من حالة نفسية سيئة وسافر من المنصورة إلى منزل عمه بالإسكندرية أملا في تحسن حالته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى واستكمال سؤال أسرته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
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