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أخبار البلد

الصحة: تسجيل 542 ألف مواطن ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
مستشفى التامين الصحى
مستشفى التامين الصحى ببورسعيد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل ٥٤٢ ألفًا و٧٨٥ مواطنًا، وفتح ١٦٦ ألفًا و٨٢٧ ملفًا عائليًا، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وفد الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة الحرفيين، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوفد راجع إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، كما راجع مخزون الأدوية وتأكد من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.

وأضاف مجاهد أن الوزارة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.


يذكر أن وفدا من الصحة والسكان يقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.
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