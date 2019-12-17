الدوري المصري.. طقطق يقود المصري أمام إنبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل المصري لمواجهة نادي إنبي كالتالي:-



حراسة المرمى: أحمد مسعود.



خط الدفاع: محمد حماد، فريد شوقي، كريم عراقي، سعيد سيمبوريا.



خط الوسط: أحمد شوشة، إسلام عطية، أحمد ياسر، حسان علي.



الهجوم: مفتاح طقطق، محمود وادي.