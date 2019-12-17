ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. طقطق يقود المصري أمام إنبي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:34 م
لاعبو النادي المصري
لاعبو النادي المصري
Advertisements
حسام الحارتي
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة نادي إنبي كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد حماد، فريد شوقي، كريم عراقي، سعيد سيمبوريا.

خط الوسط: أحمد شوشة، إسلام عطية، أحمد ياسر، حسان علي.

الهجوم: مفتاح طقطق، محمود وادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. خماسية نظيفة للمصري في مرمى الجمارك

تشكيل فريق المصري أمام نواذيبو بطل موريتانيا في الكونفدرالية

22 لاعبًا بمعسكر المصري بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

ظهور ميسي المنتقل من الزمالك.. إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة قنا بكأس مصر

21 لاعبا في قائمة المصري لمباراة اينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

ترشيحاتنا

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

سلوك غير رياضى .. عقوبات بالجملة من اتحاد الكرة ضد نادي سموحة

هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

رغم التهديد بالانسحاب.. انفراجة فنية فى الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

تقبلوا الظروف.. رسائل شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل