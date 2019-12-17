ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المركزي: ارتفاع السيولة المحلية للبنوك لـ 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:47 م
نقود
نقود
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت السيولة المحلية للبنوك إلي 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.93 تريليون جنيه في أغسطس السابق له بفارق 820 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في يوليو 2019 بزيادة بلغت 112 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول المعروض النقدي بما في ذلك النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 956.211 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 946.75 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق ومقارنة بـ 925.2 مليار جنيه في يوليو 2019.

ووصل حجم أشباه النقود لـ3.1 تريليون جنيه مقابل 2.98 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 2.96 تريليون جنيه في يوليو 2019.

ووصل صافي الأصول الأجنبية لـ 354.62 مليار جنيه مقابل 336.53 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 347.41 مليار جنيه في يوليو 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ542.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي

البنك المركزي: ارتفاع الأصول المحلية للبنوك لـ481.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي

البنك المركزي: 1.54 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية لـ1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

ترشيحاتنا

أنت بقيت في الحكومة يا محمد | الرئيس السيسي يمازح نائب محافظ المنوفية

محمود علاء كارثة.. أقسى ردود المحللين على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

حفلة في الدوحة| الترجي التونسي يضرب السد القطري بثلاثية في أول 30 دقيقة.. فيديو

هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد

ماذا قال يورجن كلوب عن الكرة العربية واللاعبين المصريين؟

رفض الخروج | تفاصيل إصابة جهاد جريشة في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل