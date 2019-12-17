المركزي: ارتفاع السيولة المحلية للبنوك لـ 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

ارتفعت السيولة المحلية للبنوك إلي 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.93 تريليون جنيه في أغسطس السابق له بفارق 820 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في يوليو 2019 بزيادة بلغت 112 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول المعروض النقدي بما في ذلك النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 956.211 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 946.75 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق ومقارنة بـ 925.2 مليار جنيه في يوليو 2019.
ووصل حجم أشباه النقود لـ3.1 تريليون جنيه مقابل 2.98 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 2.96 تريليون جنيه في يوليو 2019.
ووصل صافي الأصول الأجنبية لـ 354.62 مليار جنيه مقابل 336.53 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 347.41 مليار جنيه في يوليو 2019.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول المعروض النقدي بما في ذلك النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 956.211 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 946.75 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق ومقارنة بـ 925.2 مليار جنيه في يوليو 2019.
ووصل حجم أشباه النقود لـ3.1 تريليون جنيه مقابل 2.98 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 2.96 تريليون جنيه في يوليو 2019.
ووصل صافي الأصول الأجنبية لـ 354.62 مليار جنيه مقابل 336.53 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 347.41 مليار جنيه في يوليو 2019.