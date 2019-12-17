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تعليم

برتوكول تعاون بين جامعة القناة ومديرية صحة السويس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:04 م
برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين جامعة القناة ومديرية صحة السويس
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حسن غنيمة
أعلن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة فى السويس ، عن موافقة رئيس جامعة قناة السويس بالإسماعيلية على برتوكول بين كلية الطب والمستشفى الجامعى بالاسماعيلية، والمستشفى العام بالسويس.

وذلك لحين الانتهاء من مباني كلية الطب والمستشفى التعليمى التى بدأت الإنشاءات بها بجامعة السويس بمدينة التوفيق بحى عتاقة. 

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية له اليوم، على إخطار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بنجاح البروتوكول الذى يرعاه منذ شهور للارتقاء بالخدمات الطبية فى ظل مشاركة السويس في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وبموجب هذا البروتوكول سيتم وضع برنامج زمني لزيارة اساتذة كلية طب الإسماعيلية للمستشفى العام بالسويس أسبوعيا.
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