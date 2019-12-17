عرض فيلم المنعطف في سينما الرينبو بعمان تكريمًا للمخرج الراحل رفقي عسّاف

تكريما للمخرج الأردني الراحل رفقي عساف الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الماضي، وبحضور عائلته، يُعرض فيلمه الروائي الطويل المنعطف يوم الاثنين 16 ديسمبر بسينما الرينبو بعمان، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية.



رفقي عسّاف مخرج ومؤلف أردني ولد في عمّان عام ١٩٧٨، حصل على درجة البكالوريوس في الترجمة الإنكليزية في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، ولديه قائمة أعمال مكونة من ٤ أفلام قصيرة ككاتب/ مخرج، من ضمنها فيلم المشهد الحاصل على عدة جوائز.



كما قام بكتابة فيلمين قصيرين لمخرجين آخرين، هي صباح بارد في نوفمبر الحاصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم من المهرجان العربي الفرنسي، وآخرها الببغاء الحاصل على منحة روبرت بوش الألمانية للسيناريو، كما نشر العديد من المقالات النقدية والكتابات الأدبية، والمنعطف هو الوحيد كفيلم روائي طويل.



دخل المنعطف القائمة القصيرة لـمنحة الشاشة بأبوظبي كواحد من أفضل السيناريوهات التي تستحق الدعم، كما فاز بـمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، ودعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. شارك فيلم المنعطف في أسبوع جبل عمان الثقافي الخامس.



وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وعرضه الأوروبي الأول في مهرجان إيست إند السينمائي بالمملكة المتحدة، وكذلك عرضه الأول بقارة أميركا الشمالية في مهرجان سياتل السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية. ومؤخرًا افتتح الفيلم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفيلم العربي عمان، كما شارك في المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور.



ويحكي المنعطف قصة راضي الذي يعيش منعزلًا في ميني فان صمم ديكورها بنفسه، ويقوده القدر إلى لقاء 3 أشخاص في ظروف مختلفة ليجدوا أنفسهم جميعًا في رحلة على الطريق.



وبجانب النجم الفلسطيني العالمي أشرف برهوم، يشارك في بطولة الفيلم السورية فاتنة ليلى واللبناني مازن معضم والأردني أشرف طلفاح.



فيلم المنعطف إنتاج مشترك بين الأردنية رولا ناصر (The Imaginarium Films)، المصري محمد حفظي (فيلم كلينك) والفرنسية زينيا مانغو (Eaux Vives Productions).