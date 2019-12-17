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الرئيس السيسي يشهد عروضا فنية في ختام فعاليات منتدى الشباب.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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عمرو ممدوح
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عروضا فنية يقدمها مطربون شباب على خلفية الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.

وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

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