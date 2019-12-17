مدافع برشلونة الشاب على بعد خطوة من الانتقال لـ ميلان الإيطالي

أكدت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن خطوة واحدة تفصل الفرنسي الشاب جان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن الانتقال إلى نادي ميلان في يناير المقبل.



وبسبب عدم الحصول على فرصة مع برشلونة فإن المدافع الفرنسي جان كلير توديبو الذي وافق على الانضمام إلى نادي ميلان في سوق الانتقالات الشتوية بعد ستة أشهر فقط من انتقاله للبرسا مقابل مليون يورو فقط.



ويتفاوض ممثلو ميلان وبرشلونة حاليًا على صفقة بانتقاله للروسونيري في يناير.



ومن المحتمل أن يتم إبرام الصفقة مقابل تتراوح بين 20 و25 مليون يورو .



ويحتل النادي الكتالوني برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن منافسه المباشر نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.