يضم 144 مشروعا.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض العلوم والهندسة للمبتكرين| صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض العلوم والهندسة السنوي (ISEF) لطلاب محافظة كفر الشيخ علي مستوي المراحل التعليمية، والذى أقيم بمركز التطوير التكنولوجي.





جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفني، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجى.





قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح مشروعات معرض العلوم والهندسة السنوي (ISEF) لطلاب محافظة كفر الشيخ علي مستوي المراحل التعليمية، والبالغ عددها 144مشروعًا من مدارس المحافظة بـ 13 إدارة تعليمية، ما بين طلاب بمدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم مشروعات وابتكارات علمية وهندسية وسلوكية من مختلف طلاب المحافظة، وسيُقيم تلك المشروعات 49 محكمًا من هيئات التدريس بالجامعة، ولجنة من الوزارة متخصصون في تقييم المعارض.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المجالات التي تدور حولها المشروعات بالمعرض تعددت حول 16 مجالًا ومنها " الفيزياء، وعلم المواد والأرض، والعلوم البيئية، وعلوم اجتماعية وسلوكية، وهندسة بيئية، وهندسة ميكانيكية، وطاقة ميكانيكية، وأنظمة مدمجة، وعلم النبات، وكيماء حيوية، وهندسة طبية حيوية، وطب حيوي، وهندسة بيولوجية ".





وتفقد محافظ كفرالشيخ، نماذج الطلاب لبعض المشاريع والتي تضمنت " مشروع البطارية الشمسية، ومشروع no more wasted energy لإضاءة الطرق وتقليل الحوادث، وفكرة تطوير وحدة تخزين لاستخدامها في تخزين الطاقة الشمسية، وفكرة التحكم الإلكتروني في إظهار او اخفاء قادة عسكرية مصغرة تحت سطح الأرض.



