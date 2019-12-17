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أخبار العالم

صفقة إسرائيلية قطرية بشأن قطاع غزة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت مصادر فلسطينية لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن إسرائيل سمحت لقطر بتوريد 20 مركبة إنقاذ وإطفاء الحرائق إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المعدات تشمل العديد من سيارات الدفع الرباعي المزودة بمضخات مياه.

ويقول الفلسطينيون إنه منذ عام 2007 لم يُسمح لهم بإدخال معدات إطفاء الحرائق إلى غزة، وأن آخر شحنة من سيارات الإطفاء أحضرت إلى السلطة الفلسطينية في عام 1998.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والبنية التحتية في القطاع إلى مستوى غير مسبوق.

ويجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة تحاكي مواجهة عسكرية مع القطاع أو مع حزب الله أو الاثنين معا.
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