الباز يلقن درسا قاسيا للهارب محمد ناصر على الهواء| تفاصيل

رد الإعلامى محمد الباز فى برنامجة "90 دقيقة" على الأجير الهارب محمد ناصر بعد هجومه على منتدى شباب العالم وأكاذيبه المتعلقة بتمويل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.





وقال الباز فى برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن 16 بنكا و 5 شركات رعاة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ.





وتابع: أن الهارب محمد ناصر قال إن فى منتدى شباب العالم فى العام الماضى قد تم الإنفاق عليه قرابة الـ 750 مليون جنيه"، مضيفا أن الهارب قال "لماذا لا يتم انفاق هذه الأموال في بناء المستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين".





وأشار: إلى أن الأجير الهارب محمد ناصر ليس لديه أى معلومات صحيحة عن منتدى شباب العالم ، مضيفا/ أن كل ما يقوله ما هو إلا خيال ليس له أي صحة في الواقع.



