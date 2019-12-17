ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الباز يلقن درسا قاسيا للهارب محمد ناصر على الهواء| تفاصيل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:11 م
الاعلامى محمد الباز
الاعلامى محمد الباز
Advertisements
محمد حليم قنديل
رد الإعلامى محمد الباز فى برنامجة "90 دقيقة" على الأجير الهارب محمد ناصر بعد هجومه على منتدى شباب العالم وأكاذيبه المتعلقة بتمويل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال الباز فى برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن 16 بنكا و 5 شركات رعاة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ.

وتابع: أن الهارب محمد ناصر قال إن فى منتدى شباب العالم فى العام الماضى قد تم الإنفاق عليه قرابة الـ 750 مليون جنيه"، مضيفا أن الهارب قال "لماذا لا يتم انفاق هذه الأموال في بناء المستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين".

وأشار: إلى أن الأجير الهارب محمد ناصر ليس لديه أى معلومات صحيحة عن منتدى شباب العالم ، مضيفا/ أن كل ما يقوله ما هو إلا خيال ليس له أي صحة في الواقع.

وأوضح: أن الدولة المصرية لم تتكلف جنيه واحدا من ميزانية الدولة فى تمويل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك شركات كانت رعاة لتلك الحدث العالمي الهام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة شقيق معتز مطر: جلب اللعنة للأسرة وتسبب في تفكك العائلة.. فيديو

خناقات أيمن نور ومعتز مطر.. محمد الباز يواصل اختراق إخوان تركيا

عدو البلد.. محمد الباز يشن هجوما على أيمن نور

أول رد فعل | طالب واقعة التنمر: سعيد بجلوسي بجانب الرئيس السيسى

الباز: منتدى شرم الشيخ يمثل حلقة تواصل بين شباب العالم

أحمد موسى: انتشار برنامج على مسئوليتى بـ مختلف الدول العربية يحملنا مسئولية كبيرة

ترشيحاتنا

رغم التهديد بالانسحاب | قائمة نارية للإسماعيلي استعدادا لمباراة الأهلي

خلى بالك | البرفان أخطر من عوادم السيارات على صحتك

دينا الشربيني تظهر بلوك صادم لجمهورها في يوم 13

تصحيح مسار.. أمير مرتضى يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الزمالك بلاعبي الفريق

تحذيرات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر

تعرف على أبرز التوجهات والأنشطة خلال معرض أوتو تك الدولي لهذا العام.. صور

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور