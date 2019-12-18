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تعليم

ختام المسابقة الدولية للترجمة من الصينية بجامعة عين شمس.. اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
ينظم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس حفل ختام الدورة الأولى للمسابقة الدولية للترجمة من الصينية، اليوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وتهدف المسابقة إلى تحسين جودة تعليم اللغة الصينية وتحسين مستوى الترجمة من الصينية إلى العربية لطلاب الجامعات فى مصر والدول العربية من بينها تونس، الجزائر، المغرب، السودان السعودية، لبنان ،الإمارات ، وتعزيز التبادل اللغوى والثقافى بشكل أفضل بين الصين والدول العربية فى ضوء مبادرة “الحزام والطريق”.

ويأتي ذلك احياءًا لذكرى أحد أعظم أساتذة الترجمة بقسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس و هو الأستاذ الدكتور وحيد العبيسي.

ومن المقرر أن يحي حفل الختام عازف الكمان عزمي مجدي و كورال معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.
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الأربعاء..حفل ختام المسابقة الدولية للترجمة من الصينية بجامعة عين شمس

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