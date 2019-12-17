انتصار السيسى: أتطلع بشوق للنسخة القادمة من منتدى شباب العالم.. صور

علقت انتصار السيسي ، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركتها في منتدى الشباب العالم، في نسختها الثالثة.





وقالت قرينة الرئيس من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هناك مشاعر عديدة متباينة غمرتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم".





وأوضحت: "لقد غمرتني مشاعر عديدة متباينة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم ما بين الإعجاب بما قدمه الشباب عبر الأيام الخمسة من قدرة على التعبير والوعي بالقضايا العالمية والإخلاص في محاولة إيجاد حلول لها بالإضافة إلى الانبهار بقدرة هؤلاء المُكرمين من الشباب من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم رغم صغر سنهم".



