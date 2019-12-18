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رياضة

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
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ريهام بكير
كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن وجود اتجاه في نادي الزمالك، بتقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال جلال خلال حواره في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت، على فضائية صدى البلد، تسريب عقود اللاعبين، وضع أمير مرتضى في مأزق، حيث تم تسريب محمد عواد وخالد بوطيب، ومحمد عبد الغني، حتى الآن.

وأضاف، أن الزمالك برئاسة مرتضى منصور يدرس تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق ، في منصب مدير الكرة ، للسيطرة على اللاعبين بعد العديد من الأزمات التي شهدها الفريق الفترة الماضية.

وشهدت الساعات الماضية ، تسريباً للعديد من العقود ونشرها ، وهو ما تسبب في فتنة داخل الفريق بين اللاعبين بسبب تفاوت الرواتب بينهم، خاصة أن النادي يعاني من أزمة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.
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