بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن وجود اتجاه في نادي الزمالك، بتقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.





وقال جلال خلال حواره في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت، على فضائية صدى البلد، تسريب عقود اللاعبين، وضع أمير مرتضى في مأزق، حيث تم تسريب محمد عواد وخالد بوطيب، ومحمد عبد الغني، حتى الآن.





وأضاف، أن الزمالك برئاسة مرتضى منصور يدرس تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق ، في منصب مدير الكرة ، للسيطرة على اللاعبين بعد العديد من الأزمات التي شهدها الفريق الفترة الماضية.



