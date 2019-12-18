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فن

فى ذكرى رحيلها .. قصة زواج زهرة العلا من حسن الصيفى

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
زهرة العلا
زهرة العلا
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زهرة العلا والتى قدمت عديدا من الادوار الجيدة التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية ولعل من أبرزها "دعاء الكروان".

تزوجت زهرة العلا من المخرج حسن الصيفي وقدمت معه ما يقرب من 29 عملا سينمائيا، وانجبت منه ابنتها الوحيدة المخرجة منال الصيفى.

قصة حب كبيرة نشأت بين المخرج الراحل حسن الصيفي وزهرة العلا، وبعد زواجهما استمرت هذه العلاقة 40 عاما حتى رحيل الزوج.

وقررت زهرة العلا الاعتزال لأنها لم تعد بصحة جيدة، وبعد إصابتها بجلطة، قررت ألا تعمل وهي مريضة، لأنها كانت خائفة أن تثير شفقة من حولها، لهذا قررت الابتعاد عن الأضواء تماما".

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