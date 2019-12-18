كأس العالم للأندية.. الصحف البرازيلية: الهلال السعودي أحرج فلامنجو

اهتمت وسائل الإعلام البرازيلية بأحداث مواجهة الهلال وفلامنجو، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوز الفريق البرازيلي على بطل دوري أبطال آسيا، وصعوده إلى النهائي لمواجهة الفائز من ليفربول ومونتيري.





صحيفة "جلوبو" المتخصصة في الرياضة تفاجأت مثل فريق فلامنجو بمستوى الهلال المميز، حيث ذكرت نصًا أن الفريق السعودي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في إخراج البرازيليين من تركيزهم، لتزيد الاعتراضات والالتحامات البدنية.





وجاء التقرير كالتالي: "بدا فلامنجو عصبيًا، كان العرب يراهنون على الهجمات المرتدة والتمريرات المحكمة، خاصة مع وجود جوميز في المقدمة. لقد ظهروا بشكل مميز مع مدرب قوي".





وركز موقع "إمبرينسا" بأحداث المباراة خاصة بعد تأخر فلامنجو في النتيجة خلال الشوط الأول، وصعوبة اللعب بنسق مرتفع خلال البدايات، لكن نجح الفريق في العودة والفوز بفضل تغييرات جيسوس بإشراكه البديل دييجو، الذي قلب المباراة في آخر ربع ساعة.





في المقابل، اعترف موقع "تريفيلا" البرازيلي بأفضلية الهلال وسوء فلامنجو في أول 45 دقيقة، عندما ذكر الآتي" كان الشوط الأول سيئًا للغاية، كان الهلال أفضل بوضوح سواء على مستوى التسجيل أو خلق الفرص، لقد كانت مفاجأة غير سارة لجيسوس وفريقه".





كذلك كتبت شبكة "الإسبن" في فرعها البرازيلي عن المباراة، لتذكر مدى نجاح الهلال في التقدم بأحقية واضحة خلال الشوط الأول، مع ظهور فلامنجو بوجهين، حيث بدأ اللقاء بشكل سيء قبل أن يقدم شوط ثان مثالي بالعودة في النتيجة ثم الفوز في الدقائق الأخيرة.



