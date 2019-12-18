القصر عظة.. إيهاب فهمي يصف نفسه أمام شاب أفريقي طويل القامة

سخر الفنان إيهاب فهمى، من قصر قامته، وفرق الطول بينه وبين شاب إفريقي، وذلك من خلال صورة جمعتهما، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.





وكتب إيهاب فهمي في تعليقه على الصورة: "القصر عظة"، ولاقت إعجاب متابعيه.





يذكر أن آخر اعمال ايهاب فهمى مسلسل قيد عائلى والذى تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.





مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



