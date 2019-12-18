جامعة حلوان تحصد ٢٧ ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات

وكانت نتائج الألعاب الفردية على النحو التالى؛ أولا تنس طاولة إعاقة حركية؛ حصلت الطالبة هند عيد على الميدالية الذهبية، وحصلت الطالبة ولاء حسين على الميدالية البرونزية أرجل سليمة، وفاز الطالب أحمد محمد بالميدالية البرونزية أرجل معاقة.





حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا بعد أن حصدت ٢٧ ميدالية متنوعة (٨ ذهب و١٠ فضية و٩ برونزية) في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات المصرية بالإسكندرية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة وشاركت فيها ٢١ جامعة مصرية، يأتى ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بمتحدي الإعاقة وممارستهم للأنشطة الرياضية التي تساهم في تحسين الحالة الصحية والنفسية والترويحية للطلاب.وقد حصدت جامعة حلوان مراكز متقدمة في الألعاب الجماعية، إذ حصلت على المركز الأول لكرة القدم حركي طلبة، المركز الأول للكرة الطائرة جلوس طلبة، المركز الثالث لكرة الجرس طالبات.ثانيا تنس طاولة إعاقة الدمج؛ حققت الطالبة مريم إبراهيم الميدالية الذهبية، وحصل الطالب علي بكر على الميدالية البرونزية، وفي رفع الأثقال حصل الطالب معتز محمد على الميدالية الذهبية وزن فوق 90 كيلو، وحصل الطالب محمد حسين على الميدالية الذهبية وزن فوق 70 كيلو، وحصلت الطالبة ندى أيمن على الميدالية البرونزية وزن 45 كيلو، وفي رفع الأثقال للمكفوفين فاز الطالب أسامة محمد بالميدالية الفضية وزن 60 كيلو.وفى ألعاب القوى طلبة إعاقة صم وبكم؛ حصل الطالب عمرو أيمن على الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والطالب عمرو أيمن على الميدالية الفضية في عدو مسافة 100 متر، وألعاب القوى الإعاقة الذهنية فاز الطالب محمد حمدي بالميدالية الفضية عدو لمسافة 100 متر، والطالب محمد حمدي بالميدالية البرونزية دفع الجلة.وألعاب القوى إعاقة حركية فاز الطالب أحمد محمود الميدالية الفضية عدو لمسافة 100 متر أرجل معاقة، وفاز الطالب مصطفى أشرف بالميدالية الفضية دفع الجلة.ألعاب القوى قصار القامة؛ فاز الطالب صالح شعبان بالميدالية الفضية عدو لمسافة 100 متر، والطالب صالح شعبان بالميدالية الفضية دفع الجلة، وألعاب القوى طالبات الإعاقة الذهنية فازت الطالبة آية الله مجدي بالميدالية الفضية عدو لمسافة 100 متر.وبالنسبة للإعاقة الحركية؛ حصلت الطالبة منة الله أسامة على الميدالية البرونزية وعدو مسافة 100 متر، والطالبة فاطمة صايم على الميدالية البرونزية دفع الجلة، وألعاب القوى قصار القامة فازت الطالبة زينب السيد علي الميدالية الذهبية دفع الجلة، وفازت الطالبة زينب السيد بالميدالية الفضية عدو لمسافة 100 متر، والطالبة آي هشام الميدالية البرونزية دفع الجلة.