محمد صلاح يقود ليفربول أمام مونتيري بكأس العالم للأندية.. اليوم

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي منافسه فريق مونتيري المكسيكي اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك باستاد خليفة الدولي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، في خطوة نحو تحقيق لقب تبحث عنه كتيبة المدير الفني يورجن كلوب.



ومن المنتظر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة ليفربول في مواجهة اليوم، خاصة عقب الأداء القوي الذي ظهر عليه خلال آخر مواجهة أمام فريق واتفورد.



وسبق لليفربول أن شارك في هذه البطولة مرة وحيدة، ووصل إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام ساو باولو البرازيلي بهدف نظيف، وهو أول فريق إنجليزي يشارك في البطولة، منذ العام 2012، عندما خسر تشيلسي المباراة النهائية أمام كورنثيانز البرازيلي.



وضحى ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما شارك في دور الـ8 بفريق الرديف أمس، الثلاثاء، وهزم بخمسة أهداف دون رد.