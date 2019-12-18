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قرارات السيسي في ختام منتدى شباب العالم تتصدر نشرة صباح البلد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

أخبار اليوم
10 قرارات للرئيس السيسي في ختام منتدى شباب العالم 2019

مبتدا
قرينة الرئيس: أتطلع بشوق للنسخة القادمة من منتدى شباب العالم

اليوم السابع
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الوطن
بحضور 24 وزارة .. البرلمان يبدأ منافسة «التجارة الإلكترونية» الأسبوع المقبل

مصراوي
التعليم تحذر المتقدمين للتوظيف عن رسائل بريد إلكترونية وهمية

الأهرام
حسام البدري: أتعهد بتأهيل المنتخب المصري لبطولة أفريقيا

سكاي نيوز عربية
تصويت تاريخي على عزل ترامب .. والرئيس الأمريكي يعلق

الشرق الأوسط

الكويت: وزراء جدد للحقائب السيادية
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