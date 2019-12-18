قرارات السيسي في ختام منتدى شباب العالم تتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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