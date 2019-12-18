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اقتصاد

الدولار يواصل التراجع.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2019 شهدت تباينا عقب تراجع طفيف خلال تعاملات أمس الثلاثاء حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.


وسجل سعر اليورو وفقا للجهاز المركزي المصري 17.81 جنيه للشراء 17.93 جنيه للبيع، والجنيه الاسترايني سجل 21.02 جنيه للشراء و21.15 جنيها للبيع متراجع 36 قرشا.

ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع مرتفعا 4 قروش، والين الياباني سجل 14.58 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش، وسجل اليوان الصيني 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.99 جنيه للبيع متراجع 3 قروش، والدرهم الاماراتي وصل إلى 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

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